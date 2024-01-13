أمم إفريقيا.. فيتوريا يكشف استعدادات الفراعنة لمواجهة موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عن أن مهمته هي إعادة لقب كأس الأمم الإفريقية لمصر.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم، والتي ستشهد مباراة الافتتاح بلقاء ساحل العاج وغينيا بيساو.

وعلق فيتوريا على مواجهة موزمبيق، حيث قال: "بالتأكيد يعد فريق جيد للغاية، لابد علينا أن نكون أكثر تواضعًا أمامهم، اللقاء الأول يعد مهم للغاية ويجب أن نكون أقوياء ونحقق الفوز".

وأكمل المدرب البرتغالي تصريحاته: "المهمة لدينا ستكون إعادة البطولة إلى الأراضي المصرية، بالتأكيد نحن نؤمن بجميع اللاعبين وبما نقوم به، كل مباراة ستكون بالنسبة لنا مثل النهائي".

وتابع: "بالطيع من يصل إلى النهائي، لابد عليه أن يتمتع بالإمكانيات الفنية الكافية لذلك".

وأردف: "ليس هناك فرق صغيرة تشارك في البطولة، من سيصل إلى المراحل الأخيرة عليه أن يكون منظمًا".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري بنظيره موزمبيق في السابعة من مساء الغد الأحد.