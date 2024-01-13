أمم أفريقيا.. مدرب موزمبيق يعلق على مواجهة منتخب مصر ويشكر فيتوريا

ياسر رشاد - القاهرة - ع لق شيكينيو كوندي، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، على مواجهة فريقه أمام نظيره منتخب مصر غدًا الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا 2023.

تصريحات مدرب موزمبيق قبل مواجهة منتخب مصر:

قال مدرب منتخب موزمبيق في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب مصر: “كان ممكنًا أن نخوض المباراة في ظروف أفضل، لدينا 4 غيابات قبل مواجهة مصر في مراكز عدة مختلفة، وعلى أي حال نسعى لتجهيزهم ليكونوا جاهزين في المباريات المقبلة”.

وأضاف مدرب منتخب موزمبيق: "ما قاله روي فيتوريا عنا يستحق الإشادة، هو مدرب رائع وأعرفه بتاريخه وعمله، وما حققه من نجاح، نظريًا منتخب مصر الأقوى ولدينا الإمكانات".

وواصل مدرب موزمبيق: “غياب جيني عن لقاء مصر، أقترح أن يفكر كاف في قوانينه، لأنه ليس من العدل غياب لاعب عن البطولة بسبب حصوله على إنذارين في التصفيات، يجب تغيير اللوائح، وسنفعل ما بوسعنا في غيابه”.

وتابع مدرب موزمبيق: "الانطباع لدينا أن هذه المسابقة ستكون جيدة، وسنشارك بشكل طبيعي في البطولة، لدينا 14 لاعبًا يمتلكون الخبرات الكبيرة لمواجهة هذه البطولات".

وواصل مدرب موزمبيق: "سأفعل ما بوسعي وسأشارك خبراتي مع اللاعبين لمحاولة كتابة التاريخ لكرة القدم في البلاد".

وأتم مدرب موزمبيق: "ليس لدينا ساديو ماني أو محمد صلاح، لكن لدينا لاعبون آخرون وقوتنا في المجموعة، ونسعى لفعل كل ما يؤدي للطريق الصحيح، لدينا خطة واضحة وبعد ذلك سنرى، لدينا لاعبون جيدون لاستغلال الفرص لتحقيق شيئ جديد في مسيرتهم كمحترفين، أتمنى أن نتغلب على مشاكلنا".

مجموعة مصر:

يقع منتخب موزمبيق في المجموعة الثانية مع منتخب مصر بجوارهما كل من غانا والرأس الأخضر.