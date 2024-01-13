تعليمات خاصه لمدافع الزمالك على هامش التدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - على هامش المران الرئيسى

السبت 13/يناير/2024 - 04:37 م 1/13/2024 4:37:35 PM

منح معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لمحمود علاء، خلال التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب الأبيض خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وشرح المدير الفني للاعب بعض المهام الخططية والفنية المراد تنفيذها خلال المران، بعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة عقب تعافيه من الإصابة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.