والدة مبابي تهدد نجلها بسبب الأموال

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن الأموال أوقعت بين فايزة العماري ونجلها كيليان مبابي، بعد تجديد اللاعب لتعقده مع باريس سان جيرمان خلال العام قبل الماضي 2022.

وأوضحت تقارير صحفية أن فايزة العماري قام بتهديد نجلها بعدما لم يمنح اللاعب والدته الأموال اللازمة للجمعية الخيرية التي تقوم برعايتها.

ويمتلك كيليان مبابي جمعية خيرية تحصل على جزء من راتبه بهدف مساعدة ثماني وتسعون طفلًا في تحقيق مشاريعهم في الحياة.

وتحدثت والدة مبابي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قالت: "لقد تحدثت مع كيليان، فلن أفعل أي شيء دون حصول الجمعية على 30% من راتبك".

وأكملت: "قلت لنجلي سأتقاعد وأفعل ما يفعله الجميع، فأنا سأذهب في عطلة إلى جزر المالديف، لكنني لن أعمل من أجلك.. إذا لم توافق على طلبي".

وأوضحت فايزة العماري: "في بداية الأمر، لقد قلت له إن الجمعية ستحصل على 50%، لكننا ناقشنا الموضوع واتفقنا على 30%".

الجدير بالذكر أن كيليان مبابي وقع على عقد مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما قام بمراسلة إدارة النادي بإنه لن يكمل الموسم الثالث الإختياري.