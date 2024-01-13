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أفشة يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة موزمبيق

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ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمد مجدي (أفشة) ، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، رسالة للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة موزمبيق غداً الأحد في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

وكتب أفشة عبر انستجرام:" مفيش حاجة في الدنيا أجمل من اللعب لمنتخب بلدك.. أكبر حلم في الكورة تفوز ببطولة مع المنتخب".

وتابع:" يمكن مش مكتوبة ليا المرة دي لكن من كل قلبي بالتوفيق لكل أبطال مصر إن شاء الله نرجع بالكاس".

وواصل:"  كل الدعم والمساندة للعيبة أخواتي وأصحابي أتمنى الفوز دايما إن شاء الله.. ربنا معاكم من ضربة البداية إن شاء الله".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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