أفشة يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمد مجدي (أفشة) ، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، رسالة للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة موزمبيق غداً الأحد في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

وكتب أفشة عبر انستجرام:" مفيش حاجة في الدنيا أجمل من اللعب لمنتخب بلدك.. أكبر حلم في الكورة تفوز ببطولة مع المنتخب".

وتابع:" يمكن مش مكتوبة ليا المرة دي لكن من كل قلبي بالتوفيق لكل أبطال مصر إن شاء الله نرجع بالكاس".

وواصل:" كل الدعم والمساندة للعيبة أخواتي وأصحابي أتمنى الفوز دايما إن شاء الله.. ربنا معاكم من ضربة البداية إن شاء الله".