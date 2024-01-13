أمم إفريقيا.. فيتوريا يكشف حقيقة شكوى المنتخب من ملعب مباراة موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، حقيقة شكوى الفراعنة من ملعب مباراة موزمبيق، في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

وأوضح فيتوريا أن المنتخب المصري لم يشكو من أي شيء خاص بالمباراة، مؤكدًا على أن من يقول هذا الكلام كاذب.

وشدد على أن من يقول مثل هذه المعلومات لابد أن يكون واضحًا، والتي من الممكن أن تسبب أزمة قبل المباراة.

وتحدث فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة منتخب مصر أمام موزمبيق، حيث قال: "بالتأكيد لم نشكو من أي شيء خلال الفترة الماضية".

وتابع: "من يقول هذا الكلام هو كاذب، لم نشتكي لا بد أن يكون ذلك واضحًا".

ومن المقررأن تنطلق مواجهة منتخب مصر أمام موزمبيق في السابعة من مساء الغد الأحد، حيث يتواجد الفراعنة في المجموعة الثانية والتي تضم كل من: غانا، وموزمبيق، والرأس الأخضر.