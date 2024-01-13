"خمس سنوات"... الأهلي يمدد عقود الثلاثي المعار لمودرن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكمل النادي الأهلي إجراءات إعارة محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وكباكا ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد التبادلية مع نادي مودرن فيوتشر.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365": الثلاثي المعار ضمن صفقة عمر كمال قد انتظموا في تدريبات نادي فيوتشر اليوم السبت، بعد توقيع عقود الإعارة لمدة موسمين ونصف ".

وأكمل:" مدير تعاقدات النادي الأهلي، أمير توفيق، اجتمع بالثلاثة لاعبين وطلب منهم التركيز وبذل كل الجهد مع نادي فيوتشر من أجل إظهار موهبتهم ويحصلون على فرصة للعودة إلى الأهلي ".

وأكد المصدر أن المارد الأحمر قد أنهى إجراءات تجديد عقود الثلاثي لمدة 5 سنوات.

واختتم:" قام النادي الأهلي بإرسال الاستغناء الخاص باللاعبين صباح اليوم السبت، إلى فيوتشر وتم قيدهم بالفعل في قائمة فريقهم الجديد ".

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