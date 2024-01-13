من أكثر نادي تمثيلا باللاعبين في كأس الأمم الإفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصبح الأهلي النادي الأكثر تمثيلا للاعبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 11 لاعبا.

وكان الأهلي يمتلك 10 لاعبين فقط ضمن المنتخبات المشاركة في كأس الأمم، لكن بعد التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد أصبح يمتلك 11 لاعبا بالتساوي مع صن داونز الجنوب أفريقي.

ونستعرض أكثر الأندية تمثيلا باللاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2023:

الأهلي - 11 لاعبا

صن داونز - 11 لاعبا

بيراميدز - 9 لاعبين

مارسيليا - 7 لاعبين

أورلاندو بيراتس - 7 لاعبين

يانج أفريكانز - 7 لاعبين

نوتنجهام فورست - 6 لاعبين

سيمبا - 6 لاعبين

الجدير بالذكر أن كأس الأمم تبدأ اليوم السبت، بمباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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