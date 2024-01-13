كأس الأمم الإفريقية.. ماذا قال بيسيرو عن أزمته مع الاتحاد النيجيري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث بينيرو مدرب منتخب نيجيريا في المؤتمر الصحفي لمباراة غينيا الاستوائية، عن أزمته مع الاتحاد النيجيري بعد انتشار الأخبار التي تشير إلى عدم حصوله على الراتب منذ فترة طويلة.

وقال بيسيرو : "بالنسبة لي، آخر شيء أتحدث عنه هو الراتب، نحن بحاجة إلى الفوز وتحقيق نتائج وأداء جيد أولا، ومن ثم نتحدث عن المال لكن لن أناقش هذا الأمر أمام وسائل الإعلام".

وعن إصابات المنتخب قبل بداية كأس الأمم، أضاف: "أنا واثق في كل اللاعبين الموجودين مع المنتخب الآن، من حارس المرمى إلى المهاجم، وهذا يحدث لجميع المنتخبات".

وواصل: "وظيفتي كمدير فني هي خلق منظومة قوية ومترابطة بالإمكانات الموجودة حاليا".

واختتم مدرب نيجيريا: "بونيفاس أصيب وعمر صادق كذلك، ووصل اليوم إيهيناتشو وغدا سيصل موفي".

الجدير بالذكر أن كأس الأمم تبدأ اليوم السبت، بمباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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