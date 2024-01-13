نجم نيجيريا: هذا هو حلمي الأبرز في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث أحمد موسى لاعب منتخب نيجيريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غينيا الاستوائية، عن حلمه في كأس الأمم الإفريقية، مؤكدا أن جميع اللاعبين لديهم الثقة بأنفسهم.

وقال أحمد: "أحلم بالفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية مرة أخرى، حيث سأفوز بالبطولة وأنا قائد، وبالفعل يوجد الكثير لا يؤمن بنا لكن هذا رأيهم".

وأضاف: "في معسكر نيجيريا نؤمن جميعا بنفسنا، واللاعبين جميعا لديهم ثقة في بعضهم البعض".

الجدير بالذكر أن منتخب نيجيريا يبدأ مبارياته في كأس الأمم الإفريقية، غدا الأحد، حيث يواجه نظيره غينيا الاستوائية في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر.

اقرأ أيضًا:

من أكثر نادي تمثيلا باللاعبين في كأس الأمم الإفريقية؟

"أبويا وأمي مالهم بإمام عاشور؟".. إبراهيم سعيد يفتح النار على مصطفى يونس

لماذا لا يشارك رونالدو وساكا في كأس الأمم الإفريقية؟