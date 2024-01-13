منافس مصر في كأس الأمم.. مدرب غانا يكشف آخر تطورات إصابة محمد قدوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

كشف الإيرلندي كريس هيوتون مدرب منتخب غانا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الرأس الأخضر، آخر تطورات إصابة محمد قدوس، وهدف المنتخب في أولى مباريات البطولة.

وقال كريس: "الروح جيدة بين اللاعبين في معسكر تدريبنا بكوماسي، وجميع اللاعبين مستعدون جيدا".

وواصل: "هدفنا الآن أن نكون قادرين على تقديم أداء جيد والفوز بالمباريات، والفوز غدا سيعطينا دفعة كبيرة".

وعن إصابة محمد قدوس، اختتم: "سيتم تقييم حالته غدا من أجل تحديد إمكانية مشاركته في كأس الأمم، وباقي اللاعبين جاهزين لمواجهة الرأس الأخضر".

وتضم المجموعة الثانية كلا من، غانا ومنتخب مصر بالإضافة إلى الرأس الأخضر وموزمبيق.

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