كاف يعلن عن القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مساء السبت، عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ34 والتى تنطلق فى كوت ديفوار.

محمد العمدة

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