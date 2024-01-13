كاف يعلن عن القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مساء السبت، عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ34 والتى تنطلق فى كوت ديفوار.
وضمت قائمة البث المجاني لأمم أفريقيا فى القارة السمراء كالتالى:
EPTV - (الجزائر)
GBC - هيئة البث الغاني (غانا)
AfroSport (نيجيريا)
TBC - هيئة الإذاعة التنزانية (تنزانيا)
Target TV (تنزانيا)
مجموعة الإعلام إفريقيا (تنزانيا)
عزام ميديا (تنزانيا)
SABC - هيئة الإذاعة الجنوب الإفريقية (جنوب إفريقيا)
إسواتيني تي في (إسواتيني)
هيئة الإذاعة الأوغندية (أوغندا)
تي في تيلي كونغو (كونغو)
مجموعة إذاعة وتلفزيون الجابونية (الجابون)
RTNC - إذاعة وتلفزيون الوطني الكونغولي (جمهورية كونغو الديمقراطية)
ZNBC/Diamond TV - هيئة الإذاعة الوطنية الزامبية (زامبيا)
CRTV/Canal 2 - إذاعة وتلفزيون الكاميرون (الكاميرون)
TPA– التلفزيون الوطني الأنجولي (أنجولا)
ZBC - هيئة الإذاعة الزيمبابوية (زيمبابوي)
تشاد (تشاد)
خدمات تلفزيون وإذاعة الجامبية (جامبيا)
البث الإذاعي والتلفزيوني الغيني (غينيا)
بوتسوانا – DBS (بوتسوانا)
Mashariki TV (بورندي)
تلفزيون موزمبيق (موزمبيق)
NBC - هيئة البث النامبيبي (ناميبيا)
RNA - الإذاعة الوطنية الأنجولية (أنجولا)
KBC – هيئة البث الكيني (كينيا)
Radiotelevisão Caboverdiana (الرأس الأخضر)
تلفزيون غينيا الإستوائية (غينيا الإستوائية)
EPTV - المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري (الجزائر)
تلفزيون بوتسوانا ( بوتسوانا)
YMH Group (بوتسوانا)
New World (توجو)