ريال مدريد وبرشلونة.. موعد الكلاسيكو والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين استعداداتهما للمواجهة المرتقبة، والتي تجمعهما في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويبحث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تحقيق الفوز على برشلونة لتأكيد التفوق على البلوجرانا خلال الاَونة الأخيرة، بعد الانتصار الأخير في الليجا بهدفين مقابل هدف واحد.

في المقابل، يبحث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة عن تعويض الخسارة في الدوري الإسباني، على الرغم من السيطرة شبه الكاملة للبلوجرانا لولا تألق الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، والذي منح الملكي الفوز بتسجيله هدفين أحدهما في الدقائق الأخيرة من المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام برشلونة في التاسعة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "أول بارك" معقل النصر السعودي بالمملكة العربية.

القنوات الناقلة لريال مدريد وبرشلونة

يُنقل كلاسيكو السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة عبر شبكة قنوات “ssc” السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة منذ عدة سنوات.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد صعد للمباراة النهائية من السوبر الإسباني بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تأهل برشلونة بعد الانتصار على أوساسونا، في نصف النهائي.