طائرة الزمالك تفوز على الإتحاد السكندري بثلاثية نظيفه

ياسر رشاد - القاهرة - فى الجوله الثالثه لبطولة الدوري

السبت 13/يناير/2024 - 08:26 م 1/13/2024 8:26:54 PM

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 0/3 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الأخير بالإسكندرية ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/19

25/21

25/17

ويتواجد فريق طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب أندية، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندرى، والطيران، والداخلية وإيسترن كومباني.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك، نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء الموافق السادس من فبراير المقبل على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بمقر النادي، في الجولة الرابعة للمجموعة.

ويقود طائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، ومحمد عبد المنعم مدرباً عاماً، ومحمد علي مدرباً، وأحمد سعودي طبيباً وأحمد شعلان مديراً إدارياً، وحسن عبد الرازق إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، وهاني سمير محللاً تقنياً وعبد الرحمن خالد أخصائياً للعلاج الطبيعي.