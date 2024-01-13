نجم ميلان يرحل إلى الدوري التركي رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، رحيل أحد نجومه إلى الدوري التركي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





أشار ميلان إلى أن رادي كرونيتش، لاعب وسط الروسونيري، لينضم لصفوف فنربخشة التركي، في صفقة على سبيل الإعارة.

أوضح ميلان في بيانه عبر موقعه الرسمي، أن كرونيتش أنتقل لصفوف نادي فنربخشة على سبيل الإعارة، والتي يوجد بها شرطا إلزاميا بجعل الصفقة دائمة في حال تحققت بعض الشروط.

وواصل البيان أن نادي ميلان يتمنى للاعب التوفيق في رحلته الجديدة مع ناديه التركي.

وواصلت التقارير أن كرونيتش صاحب الـ30 عاما، رحل إلى فنربخشة مقابل 5 مليون يورو بالإضافة لمليون آخر كمتغيرات.

وكان كرونيتش أنضم إلى صفوف إي سي ميلان في صيف 2019، قادما من صفوف نادي إمبولي في صفقة وصلت قيمتها إلى 8 مليون و600 ألف يورو.

لعب النجم البوسني مع ميلان في 139 مباراة بقميص ميلان استطاع تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 آخرين.

وكان نادي الشباب السعودي وضع اللاعب على قائمته من أجل التوقيع مع رادي كرونيتش، لكن الصفقة لم تتم، وأنتقل إلى الدوري التركي.

