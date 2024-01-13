ثنائي مصري بالقائمة.. 8 نجوم خارج أمم أفريقيا 2023 في اللحظات الأخيرة (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - غاب في اللحظات الأخيرة 8 نجوم عن منتخبات بلادهم ببطولة أمم أفريقيا 2023 لأسباب مختلفة.

وضم كل منتخب من المنتخبات المشاركة في البطولة، قائمة تتراوح ما بين 23 لاعباً إلى 27 لاعباً للمشاركة في البطولة، ولكن شهدت قوائم عدد من المنتخبات، بعض التغيرات في اللحظات الأخيرة لأسباب مختلفة، وهم:

تعرض ثنائي المنتخب المصري أحمد نبيل "كوكا"، وأسامة جلال للإصابة أثناء الفترة التحضيرية قبل انطلاق البطولة، ليدخل بدلاً منهم بالقائمة كل من ياسر إبراهيم ومهند لاشين.

واستبعد اللاعب الموريتاني عبدالله محمود، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده بمنتخب تونس، ضمن تحضيرات بطولة أمم أفريقيا 2023.

وخرج النجم الجزائري أمين جويري، من قائمة محاربي الصحراء استعدادا للبطولة، بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكان المنتخب النيجيري الأسوأ حظاً بين كل هذه المنتخبات، بعد أن أستبعد ثلاثة لاعبين دفعة واحدة قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة، وهم فيكتور بونيفاس، ويلفريد نديدي وصادق عمر، ليدخل بدلاً منهم بيتريم موفي، الحسن يوسف، بول أنواتشو.

بينما استبعد المنتخب التونسي مهاجمه مرتضى بن وناس لظروف أسرية كما أعلن الاتحاد التونسي في بيان له، ليحل بدلاً منه سيف الجزيري لاعب الزمالك.

يذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2023 تنطلق اليوم بمباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، بين صاحب الأرض المنتخب الإيفواري ضد منتخب غينيا بيساو، على إستاد "الحسن واتارا" بمدينة إنياما الإيفوارية.