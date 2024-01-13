جلسة تصوير منتخب جنوب أفريقيا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" صور من الجلسة التصويرية لمنتخب جنوب إفريقيا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ظهر بها بيرسي تاو لاعب الأهلي.

وجاءت قائمة المنتخب الجنوب أفريقي كالآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز، ريكاردو جوس، فيلي موثوا.

خط الدفاع: سيدين موبي، جرانت كيكانا، أوبيري موديبا، سياندا زولو، ترينس ماشيجو، خوليسو موداو، نكوسيناثي سيبسي، موثيوبي مافالا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، تابمانج موناري، ثابيلو ماكيسو، سفيفيلو سيتولي، جايدن آدامز، ثابيلو مورينا.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ثيمبا زواني، زاكيلي ليباسا، أسوين أبوليس، ميهلالي مايامبيلا، إيفيدنيس ماكجوبا.

وشهدت المجموعة الخامسة تواجد كل من، جنوب إفريقيا ومالي بالإضافة إلى ناميبيا وتونس.

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