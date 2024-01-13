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بطولة إنكلترا: بيرنلي يستعير العاجي فوفانا من تشلسي

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الرياص - اسماء السيد - لندن: تعاقد بيرنلي مع مهاجم تشلسي الشاب العاجي دافيد داترو فوفانا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بحسب ما أعلن النادي الإنكليزي السبت.

واصبح فوفانا أول لاعب يضمه بيرنلي في فترة التعاقدات الشتوية، في محاولة لتفادي هبوط النادي الذي يشرف عليه البلجيكي فنسان كومباني إلى المستوى الثاني.

وجلس اللاعب البالغ 21 عاماً على مدرجات ملعب "تورف مور" الجمعة لمشاهدة بيرنلي يتعادل مع لوتون الذي يعاني أيضاً في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وأمضى فوفانا النصف الأول من الموسم معاراً إلى أونيون برلين الألماني، حيث سجل هدفين في 17 مباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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