الزمالك يتوصل لاتفاق مع فينجادا لتولي تدريب الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، توصل لاتفاق مع البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة والأسبق لفريق الزمالك، لتولي قيادة الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع، لصحيفة "اليوم السابع"، أن الزمالك فتح خطوط اتصال مكثفة مع فينجادا الأيام الماضية للتفاوض معه حول تولي قيادة تدريب الزمالك، مع تولي مهمة الإشراف على قطاع الناشئين، وهو ما رحب به الخواجة البرتغالي.

وأضاف المصدر، أنه من المنتظر أن يحضر نيلو فينجادا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لوضع الرتوش الأخيرة حول اتفاقه مع مسئولي الزمالك علي مهام عمله في القلعة البيضاء.