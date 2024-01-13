أمم أفريقيا.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم المنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة موزمبيق المنتظرة مساء الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأسود ،بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة المقرر لها السابعة مساء غدأ في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث يأتي بجانب منتخب غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويبحث المنتخب المصري عن البداية المميزة، حيث يرغب في تحقيق الفوز على نظيره الموزمبيقي، وذلك لتصدر المسابقة من أول جولة.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في السابعة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.