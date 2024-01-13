قلق في المعسكر الجزائري بسبب مسيرة فوق تدريب الخضر

ياسر رشاد - القاهرة - قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية في ابيدجان مساء السبت سادت حالة من القلق داخل معسكر المنتخب الجزائري بمدينة بواكية الأيفوارية بعد اكتشاف طيران طائرة مسيرة فوق تدريب المنتخب الجزائري الذي قاده المدير الفني جمال بلماضي .

وكان المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي قد طالب بإقامة تدريبات فريقه حلف أبواب مغلقة ودن حضور جماهيري او اعلامي ليفاجىء الكل و خلال مران الفريق بوجود طائرة مسيرة تطير فوق ملعب التدريب وتم الشك بقيامها بتسجيل تدريب منتخب الجزائر والتجسس عليه .

وعلى الفوز قامت الشرطة الايفوارية بتتبع الطائرة و القبض على الرجل الذي يقودها وتبين انه مكلف من جانب التليفزيون الجزائري بتصوير جانب من تدريب المنتخب الجزائري فتم إطلاق سراحه بشكل سريع .

على جانب اخر وقبل ساعات من أولى مباريات منتخب الجزائر امام منتخب أنجولا أبدى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر ارتياحه لاستعدادات منتخب بلاده لخوض الكان مشيرا الى ان منتخب الجزائر مستعد لبذل كل الجهد لاستعادة اللقب الأفريقي حاجة وان هناك صراعا كبيرا بين عدد من المنتخبات المرشحة لاحراز اللقب الأفريقي.

و اضاف بلماضي : منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا والمغرب و مصر هي المنتخبات الاكثر حظوظنا لاحراز اللقب ولدى الجزائر فرصتها ايضا حال ظهور لاعبينا بمستواهم الطبيعي ولابد من تعويض اخفاق النسخة الأخيرة للبطولة والتي غادر فيها محاربي الصحراء البطولة من الدور الأول .