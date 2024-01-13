موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بعد الفوز على نيوكاسل

تعرف على موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي القادمة بعد الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهدف مقابل هدفين، سجلهم برناردو سيلفا في الدقيقة 26، كيفين دي بروين، وأوسكار بالدقيقة 91.

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بينما أحرز هدفي نيوكاسل يونايتد كل من ألكسندر إيزاك في الدقيقة 35، وأنتوني جوردان بالدقيقة 37.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

سيلاقي فريق مانشستر سيتي في مباراته القادمة نظيره توتنهام، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستقام مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، يوم الجمعة الموافق 26 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.