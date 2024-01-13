"كاف" يستعرض أبرز إحصائيات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يبدأ منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية، غدا الأحد، عندما يواجه نظيره موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب فيليكس هوفويت.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعض الأرقام والإحصائيات لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

- ستكون هذه المواجهة الرابعة بين مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية، حيث انتهت المواجهات الثلاث السابقة بفوز الفراعنة.

- أوقعت القرعة موزمبيق في نفس المجموعة مع مصر للمرة الرابعة خلال خمس مشاركات في كأس الأمم الأفريقية.

- هذا هو الظهور 26 لمصر في كأس الأمم الأفريقية، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة. وفازوا بها سبع مرات، ووصلوا أيضا إلى النهائي في خمس من مشاركاتهم الست الأخيرة.

- خسرت مصر مباراة واحدة فقط من آخر 19 مباراة لها في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية (ف 14 تعادل 4)؛ وكانت الهزيمة 1-0 أمام نيجيريا في نسخة 2021.

- منذ ظهوره الأول في المسابقة عام 2017، شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 64% من أهداف مصر في كأس الأمم الأفريقية (6 أهداف + 3 تمريرات حاسمة، من إجمالي 14 هدفًا).

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم الأول.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)