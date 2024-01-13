حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهى حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 قبل بداية مباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وشهد حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية غناء محمد رمضان الأغنية الرسمية للبطولة "أكوابا" بجانب فريق ماجيك سيستم والتي شهدت تفاعل كبير بملعب "الحسن وتارا".

وتضم المجموعة الأولى كل من، كوت ديفوار وغينيا بيساو بالإضافة إلى غينيا الاستوائية ونيجيريا.

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