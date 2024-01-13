احتفالات وغناء جمهور كوت ديفوار قبل مباراة افتتاح كأس الأمم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

رصدت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جمهور منتخب كوت ديفوار وهم يحتفلون ويرددون الأغاني الخاصة بهم وبمنتخبهم الوطني.

وجاءت كل هذه الاحتفالات قبل مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية، التي تقام بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

ويقع الثنائي ساحل العاج وغينيا بيساو في المجموعة الأولى بجانب كل من، نيجيريا وغينيا الاستوائية.

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