جوكر جديد لكتيبة كولر.. لماذا تعاقد الأهلي مع عمر كمال عبدالواحد؟



محمد اسماعيل - القاهرة - نجح النادي الأهلي في التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد بشكل رسمي، خلال انتقالات يناير الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

الأهلي أتم اتفاقه مع عمر كمال لضمه لمدة 3 مواسم ونصف مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

جوكر جديد لكتيبة كولر

إذا حاولت النظر لخريطة حرارية تكشف المواقع التي يشغلها عمر كمال داخل الملعب، ستشعر بدهشة للوهلة الأولى، لكونه يجيد اللعب في غالبية المراكز.

عمر كمال عبدالواحد بمثابة جوكر تكتيكي جديد داخل سكواد الأهلي، سيقدم حلول فنية عديدة للسويسري مارسيل كولر.

فهو لاعب مرن تكتكيًا لدرجة كبيرة وبشكل من الصعب تكراره وتوفره في لاعب بعينه، في عالم الساحرة المستديرة.

بأن احتاجته دفاعيًا، فهو سيجدي نفعًا سواء ظهير أيمن أو مساك، ليقدم لك حل إضافة في قلب الدفاع.

وإن اضطررت للاستعانة به في خط الوسط، يمكنه أن يلعبه بشكل عصري، بتآدية أدوار دفاعية بصرامة، وتقديم زيادة هجومية مبدعة، دون إغفال سلاح التسديد الفتاك.

كذلك في الهجوم، يمكن لكولر توظيف عمر كمال في مركز الجناح، والدخول للعمق أكثر حال تطبيق اللامركزية وشغل مركز المهاجم المتأخر.

أرقام عمر كمال

في مسيرته لعب عمر كمال عبدالواحد 219 مباراة رسمية، مع الأندية التي ارتدى قمصانها خلال مسيرته.

استطاع صفقة الأهلي الجديدة إحراز 37 هدفًا وصناعة 11 أخرين، أي أنه أسهم تهديفية في 48 مناسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز وسط الملعب، الذي شهد على توهج عمر كمال تهديفيًا، بإحرازه 12 هدفًا والمساهمة في هدف.

بينما عندما شارك في مركز الجناح والمهاجم، سجل 5 أهداف وصنع 4 غيرهم.

كلمة السر وراء تألق عمر كمال عندما يلعب في عمق الملعب، هو سلاح التسديد، لقدرته على توجيه الكرة بدقة وقوة تسكنها الشباك مباشرة.

ساعات قليلة تفصل الأهلي عن الإعلان بضم عمر كمال بشكل رسمي، ليكون الصفقة الثانية بعد المهاجم وسام أبو علي.