فوفانا يفتتح أهداف أمم أفريقيا لكوت ديفوار في مرمى غينيا بيساو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

افتتح سيكو فوفانا لاعب نادي النصر، أهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية لكوت ديفوار في مرمى غينيا بيساو بالدقيقة 4 من زمن شوط المباراة الأول.

وسجل فوفانا الهدف الاول عن طريق تسديدة قوية بعد المرور من لاعب منتخب غينيا بيساو.

ووضع هذا الهدف منتخب ساحل العاج في صدارة ترتيب المجموعة الأولى مؤقتا، حتى انتهاء المباراة والنظر لنتيجة لقاء نيجيريا ضد غينيا الاستوائية.

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