بطولة إنكلترا: تشلسي يسقط جاره فولهام بعد إخفاق كأس الرابطة

الرياص - اسماء السيد - لندن: حقق تشلسي فوزه الثالث توالياً في الدوري الإنكليزي لكرة القدم لأول مرة هذا الموسم، السبت أمام ضيفه فولهام 1 0 ضمن المرحلة الحادية والعشرين، وذلك بعد خسارته المحرجة في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة أمام ميدلزبره.

وسجّل الجناح الدولي الشاب كول بالمر (21 عاماً) هدف الفوز لفريق غرب لندن من ركلة جزاء في الوقت البدل عن ضائع للشوط الأول إثر عرقلة على رحيم سترلينغ (45+4).

ترجم ركلة الجزاء الخامسة هذا الموسم معيداً الفريق إلى سكة الفوز بعد خيبة الخسارة أمام ميدلزبره من المستوى الثاني يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

ورفع بالمر رصيده إلى 9 أهداف في 17 مباراة مع تشلسي الذي انضم إليه الصيف الماضي بنحو 50 مليون يورو من مانشستر سيتي حامل اللقب.

وكانت الخسارة اأاخيرة عثرة إضافية في الموسم المتذبذب لتشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ولم يكن تشلسي أكثر دينامية أمام فولهام صاحب المركز الثالث عشر، بيد أن بوكيتينو خرج ممتناً من حصد النقطة التاسعة توالياً التي وضعت الفريق الأزرق في المركز الثامن موقتاً بعد بداية كارثية لموسم البرميرليغ.

وفيما تفرّق ثلاثة كيلومترات ناديي غرب لندن، أخفق فولهام مجدداً بتحقيق الفوز في ستامفورد بريدج في سلسلة ممتدة منذ 1979.

وتقلصت القدرات الهجومية لتشلسي مع مشاركة السنغالي نيكولاس جاكسون مع بلاده في كأس أمم إفريقيا والإصابة الأخيرة للفرنسي كريستوفر نكونكو.