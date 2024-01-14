تفاصيل إصابة أحمد حجازي وموقفه من مباراة مصر وموزمبيق

كشف خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، عن إصابة أحمد حجازي مدافع الفراعنة قبل ساعات من مواجهة منتخب موزمبيق في افتتاح مشوار المنتخب بالبطولة.

وقال “الدرندلي” في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “كورة كل يوم” أن إصابة أحمد حجازي بسيطة، وأنه سيكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة الغد ضد موزمبيق.

وأضاف رئيس بعثة منتخب مصر قائلًا: “الأمور تسير بشكل جيد، والاستعدادات مميزة”.

اقرأ أيضًا – مجموعة منتخب مصر.. قدوس يحسم موقفه من خوض أمم أفريقيا 2023

وواصل تصريحاته: “ملعب المباراة ضد موزمبيق جيد رغم بعض التحفظات على العشب، والأجواء جيدة ودرجة الحرارة معقولة”.

وشدد خالد الدرندلي أن أحمد حجازي سيكون حاضرًا في مباراة الغد ضد موزمبيق ولا قلق بشأن إصابته.

وستقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب موزمبيق في تمام السابعة مساء غدًا الأحد، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بالبطولة مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.