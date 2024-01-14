كوت ديفوار يفتتح كأس أمم أفريقيا 2023 بثنائية أمام غينيا بيساو

افتتح منتخب كوت ديفوار، بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بفوز ثمين على حساب نظيره غينيا بيساو بنتيجة هدفين دون رد.

وأقيمت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مساء السبت الموافق 13 يناير الجاري، على ستاد إبيمبي الأولمبي، بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وسجل فوفانا، الهدف الأول في مباراة منتخب كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، معلنًا عن أول أهداف بطولة أمم أفريقيا 2023، في الدقيقة الرابعة من اللقاء.

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وتلقى فوفانا، تمريرة رائعة من فرانك كيسيه، ثم اخترق دفاعات الخصم وسدد تسديدة قوية سكنت الشباك.

وشهدت المباراة محاولات خطيرة من جانب أصحاب أرض، حتى نجح جان فيليب كراسو، في إضافة الهدف الثاني لـ كوت ديفوار في الدقيقة 58.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب كوت ديفوار إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2023.