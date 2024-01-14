تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة موزمبيق في أمم أفريقيا 2023

استقر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على تشكيل الفراعنة لمباراة موزمبيق، في الجولة الأولى من منافسات مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

وستقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب موزمبيق في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- أحمد حجازي- أحمد فتوح.

الوسط: محمد النني- مروان عطية- إمام عاشور.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد- محمد صلاح.