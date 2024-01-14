وجهت له السباب.. شوبير يكشف رد فعله على خطأ نجله في مباراة الاهلي وفيوتشر

أكد أحمد شوبير، أنه وجه السباب لنجله مصطفى، بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الاهلي ضد فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري.

وكان مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الاهلي، قد ارتكب خطأً في مباراة نهائي السوبر المصري، تسبب في هدف لـ فيوتشر وعودته للقاء، بعدما كان متأخرًا بهدفين.

وحقق الاهلي لقب كأس السوبر المصري على حساب فيوتشر، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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وقال شوبير في تصريحات لبرنامج “مع خيري” المذاع على قناة “المحور”، إنه في مباريات الاهلي التي يقف فيها مصطفى، تكون الأمور صعبة على والدته أكثر منه.

وتابع حارس الاهلي السابق:” مصطفى مشروع والدته، لأنها هي من أخذته إلى النادي دون علمي”.

وأشار شوبير إلى أنه شديد الانفعال، ويوم الخطأ الذي ارتكبه مصطفى في المباراة انفعلت بشكل مبالغ ووجهت له السباب.

وأوضح:” مصطفى قدم مباراة رائعة، وأعلم حجم الضغوط عليه وأن الناس تنتظر خطأ منه، ولكني (شتمته شتائم قوية)”.

وشدد شوبير، أنه خطأ يحدث لأي حارس، ولكنه كان قلقًا من خسارة الاهلي، وعقب هدف فيوتشر الثاني، قام بارتداء ملابسه وغادر ولم يكمل المباراة.

وأضاف شوبير:” مصطفى لو لم يكن ابني لتمنيت أن يكون ابني، لم أذهب مطلقًا لمشاهدته في تدريبات الاهلي، لكن الناس لا تصدق”.

واختتم حارس الاهلي السابق:”مصطفى يجري نظامًا غذائيًا خاصًا والبعض لا يصدق، وعقب المباراة وجهت له التهنئة، وهو يمتلك ميزة، أنه لا يبرر أخطائه، وهو أفضل مني”.