جمهور كوت ديفوار يرفع علم فلسطين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

رصدت مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جمهور منتخب كوت ديفوار وهم يرفعون العلم الفلسطيني دعما لهم ضد الاحتلال الصهيوني.

ووقع منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى بجانب كل من، غينيا بيساو ونيجيريا وغينيا الاستوائية.

وجاء تشكيل منتخب لمباراة الافتتاح ضد غينيا بيساو كالآتي:

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: سينجو، ديوماندي، نديكان، كونان.

خط الوسط: كيسي، سنجره، فوفانا.

خط الهجوم: بوجا، كراسو بامبا.

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