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كوت ديفوار تحصد أول ثلاث نقاط على حساب غينيا بيساو بكأس الأمم الإفريقية 2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية 2023، التي أقيمت اليوم السبت، بمواجهة كوت ديفوار نظيره غينيا بيساو بنتيجة 2-0 على استاد إبيمبي الأولمبي.

وسجل هدف الافتتاح وتقدم كوت ديفوار، سيكو فوفانا في الدقيقة 4 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف كوت ديفوار الثاني، فيليب كراسو في الدقيقة 58 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبهذا الفوز تصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 3 نقاط، وفي انتظار نتيجة مباراة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية غدا الأحد.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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