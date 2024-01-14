تعرف على ترددات 6 قنوات مجانية ناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في العاشرة مساء أمس السبت 13 يناير، إذ تقام مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار المضيف وغينيا بيساو.

وتنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 على قنوات بي إن سبورتس المشفرة، بالإضافة إلى 6 قنوات مجانية، يرصد إليكم موقع "الخليج 365" تردداتها:

القناة الأرضية الجزائرية "Programme National":

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قنوات TV 5.8 :

القمر الصناعي: تركسات 42 شرقاً

التردد، 12356، الاستقطاب أفقي، معدل ترميز 7100

التردد، 12346، الاستقطاب أفقي، معدل ترميز 9600

قناة tvt التوجولية:

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة TRT :

القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية:

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية:

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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