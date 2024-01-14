احتفال كوت ديفوار ومساندة فلسطين.. افتتاح كأس الأمم الإفريقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

بدأ اليوم الأول من كأس الأمم الإفريقية، بافتتاح البطولة التي تقام في دولة كوت ديفوار.

وشهد حفل افتتاح كأس الأمم غناء محمد رمضان الأغنية الرسمية للبطولة "أكوابا" بجانب فريق ماجيك سيستم والتي شهدت تفاعلا كبيرا بملعب الحسن وتارا.

احتفالات ومساندة القضية الفلسطينية

وبعدها انتهى الحفل وسط احتفالات كبيرة من قبل جمهور كوت ديفوار، والتقطت كاميرات الفيديو مجموعة من الجماهير يرفعون العلم الفلسطيني مساندة لهم ضد الجانب الصهيوني.

ودخل مدرب منتخب ساحل العاج "جان لويس" المباراة بالتشكيل الرسمي الآتي:

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: سينجو، ديوماندي، نديكان ، كونان.

خط الوسط: كيسي، سنجره، فوفانا .

خط الهجوم: بوجا، كراسو بامبا.

وعلى الجانب الآخر، يبدأ مدرب غينيا بيساو "باسيرو كاندي" المباراة بالتشكيل الرسمي الآتي:

حراسة المرمى: دجوكو

خط الدفاع: إنكادا ، سانجانتي ، ديجالو ، كاندي.

خط الوسط: كاساما، بيكل، سيميدو.

خط الهجوم: رودريجوس، بالدي، ماني.

وبدأت المباراة بضغط كبير من جانب لاعبي كوت ديفوار والذي أسفر عنه هدف أول في الدقيقة 4 من زمن شوط المباراة الأول عن طريق سيكو فوفانا، وفي شوط المباراة الثاني أضاف فيليب كراسو الهدف الثاني، وتنتهي المباراة بفوز ساحل العاج على غينيا بيساو بنتيجة 2-0.

وبهذه النتيجة احتل منتخب ساحل العاج ترتيب المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية مؤقتا برصيد 3 نقاط، وفي انتظار نتيجة مباراة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية.

موعد مباراة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية

وتختتم مباريات هذه المجموعة، اليوم الأحد، عندما يواجه نيجيريا نظيره غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب إبيمبي الأولمبي.

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