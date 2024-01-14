موعد مباراة مصر ضد موزمبيق والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب فيليكس.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث بطولة كأس الأمم الإفريقية في شمال أفريقيا والوطن العربي، وستنقل قناة beIN SPORTS MAX 2 المباراة على الهواء مباشرة.

ويخوض الفراعنة أولى مباريات البطولة بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، ويرتدي موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل.

ويقع منتخبي مصر وموزمبيق في المجموعة الأولى بجانب كل من، غانا والرأس الأخضر.

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