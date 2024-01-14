ساحل العاج تستهل حملتها القارية بفوز سهل على غينيا بيساو

الرياص - اسماء السيد - أبيدجان: سجل منتخب ساحل العاج بداية موفقة مساء السبت في كأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم وفاز بسهولة أمام غينيا بيساو 2-صفر على ملعب إبيمبي في أبيدجان في مباراة الافتتاح ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل هدفي الفوز لاعب خط وسط نادي النصر السعودي سيكو فوفانا في الدقيقة 4 ومهاجم النجم الأحمر لبلغراد جان-فليب كراسو في الدقيقة 58.

ضمت التشكيلة الأساسية لساحل العاج مدافع نادي الفيحاء السعودي غيسلان كونان، فضلا عن لاعب أهلي جدة فرانك كيسيه ومهاجم نيس الفرنسي جيريمي بوغا. بالمقابل، ضكمت تشكيلة غينيا بيساو لاعبين من أندية أوروبية متواضعة غالبيتها من البرتغال وتركيا أو بلجيكا.

استحوذ العاجيون الكرة منذ إطلاق الحكم المصري أمين محمد عمر صافرة البداية، وفرضوا ضغطا خانقا على منافسهم الذي وقع في فخ التسرع. وما إن مرت أربع دقائق حتى هز سيكو فوفانا الشباك بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من كيسيه.

جاء الهدف ليتوج البداية القوية لمنتخب "الأفيال" أمام فريق بدا متواضعا، لكن الأخير اقترب من إدراك التعادل في الدقيقة السابعة عندما خطف المهاجم كوندي الكرة من مدافعي الفريق البرتقالي لكنه فشل في تحويلها لهدف.

حفل افتتاح "بهيج"

وتستضيف ساحل العاج ابتداء من السبت النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية 2024 في كرة القدم بحفاوة وتطلعات كبيرة، فيما يسعى الاتحاد الأفريقي للعبة لتنظيم دورة ناجحة رياضياً ولوجستياً وإعطاء صورة إيجابية عن بطولته الأم.

وانطلقت المنافسة رسمياً بحفل افتتاح بهيج في ملعب إبيمبي بضواحي أبيدجان قبل المواجهة المتوقعة بين منتخب البلد المضيف وغينيا بيساو عند الساعة التاسعة مساء (الثامنة بتوقيت غرينتش) ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.