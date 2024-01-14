أمم أفريقيا.. نيجيريا في مهمة صعبة أمام غينيا الاستوائية

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب نيجيريا أولى مبارياته ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بمواجهة منتخب غينيا الاستوائية على ملعب (الحسن واتارا) ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

ويأمل المنتخب النيجيري أن يحقق الفوز على منتخب غينيا الاستوائية من أجل حصد ثلاث نقاط من شانها أن تساعد الفريق في تخطي مجموعته التي تضم أيضا منتخبي غينيا بيساو وكوت ديفوار.

ويتطلع منتخب نيجيريا للتتويج باللقب الرابع في تاريخه لاسيما وأنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، وأفضل لاعب في أفريقيا عام 2023، بالإضافة إلى صامويل شوكويزي، مهاجم ميلان الإيطالي، وولفريد نديدي، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، وتيريم موفي، مهاجم نيس الفرنسي.

موعد المباراة..

تنطلق مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة وستنذاع المباراة عبر شاشة beIN Sports HD 1 Max بتعلق صوتي للمغربي جواد بده.