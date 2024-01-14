محمد زيدان: مصر في إفريقيا مثل البرزايل بـ كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يرى محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق، أن مصر في الكرة الأفريقية بمثابة البرازيل في كأس العالم.

منتخب مصر يستعد لخوض أولى مبارياته في مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا أمام موزمبيق، مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في المعترك القاري.

وقال زيدان في تصريحات تليفزيونية "مصر في إفريقيا مثل البرازيل عندما تكون أول المرشحين للفوز بكأس العالم، حتى لو ليست في أفضل حالاتها، لكنها تكون أبرز المرشحين، نحن برازيل القارة السمراء، وأكثر منتخب تخشاه الفرق الإفريقية، حتى ونحن في أسوأ حالاتنا".

وأضاف: "بطولتي 2019 و2021 وصلنا للنهائي لكننا لم نكن الأفضل، إلا أن الروح فرضت نفسها خارج أرضنا، المنتخب خارج أرضه يلعب بروح كبيرة، لكن الناس دائمًا يتذكرون البطولة، لأنه مهما كان الأداء جيدًا، الناس يتذكرون اللقب".

وأتم: "ما جعلنا نفوز في الجيل الذهبي بثلاثة بطولات، أن روحنا كانت واحدة، وقبل المباراة النهائية كنا نجتمع وكل لاعب لديه كلمة يقولها، وكان يقول لنا أحمد حسن أننا إذا وصلنا للنهائي وخسرنان فالمركز الثاني مثل الـ16".

موعد مباراة مصر وموزمبيق..

تنطلق مباراة مصر وموزمبيق مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة..

تُذاع مباراة مصر وموزمبيق عبر قنوات beIN Sport Max 1،2،3 ويتولى مهمة التعليق على المباراة علي محمد علي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بنهائيات كأس أمم أفريقيا، والتي تضم أيضًا موزمبيق غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي).