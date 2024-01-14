موعد مباراة كوت ديفوار القادمة ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2023

نقدم موعد مباراة منتخب كوت ديفوار الكروي الأول القادمة في كأس أمم أفريقيا 2023، ضد نظيره نيجيريا.

ونجح منتخب كوت ديفوار في الفوز على نظيره غينيا بيساو في الجولة الأولى ضمن منافسات مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وفاز منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بثنائية نظيفة على ملعب الحسن واتارا، أحرزهما سيكو فوفانا، في الدقيقة الرابعة، وفيليب كراسو في الدقيقة 58.

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موعد مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

سيلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره نيجيريا يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وستقام مباراة كوت ديفوار ونيجيريا يوم الخميس الموافق 18 من الشهر الجارى في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الحسن وتارا.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الأولى مؤقتاً برصيد 3 نقاط، يليه نيجيريا وغينيا الاستوائية في المركز الثانى والثالث على التوالي، ويتذيل غينيا بيساو المجموعة بدون نقاط.

وستقام مباراة نيجيريا ضد نظيره غينيا الاستوائية في الرابعة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات أمم أفريقيا.