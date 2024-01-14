موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2023

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد نظيره موزمبيق، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والقنوات الناقلة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

ستقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب موزمبيق في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 2023.

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وستنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على استاد فيليكس بوانيي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

سيتم إذاعة مباراة مصر وموزمبيق عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

وسيدير الحكم الموريتاني دحان بيدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة موزمبيق

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- أحمد حجازي- أحمد فتوح.

الوسط: محمد النني- مروان عطية- إمام عاشور.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد- محمد صلاح.