نجل مارادونا يكشف: والدي مـ.ات مقـ.تـولا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف دييغو أرماندو مارادونا الابن، نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الفائز بلقب كأس العالم 1986 دييغو مارادونا، أن والده تعرض للقتل.

وتوفي مارادونا في الـ 25 من نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاما.

وفي وقت سابق، كشف مكتب المدعي العام الأرجنتيني، أن ثمانية من العاملين الطبيين المسؤولين عن صحة الأسطورة الأرجنتينية أظهروا إهمالا، وتركوه "لمصيره المحتوم" دون تقديم المساعدة الطبية اللازمة له.

وقال مارادونا الابن، في حديث لقناة Mediaset Italia التلفزيونية،: "يجري حاليا تحقيق مفتوح. نحن، أبناؤه، لدينا ثقة كبيرة في العدالة الأرجنتينية. وأنا مقتنع بأنه لم يكن ينبغي أن تنتهي الأمور على هذا النحو. لقد قتلوا والدي. لست أنا من يقول من فعل ذلك، رغم أن لدي أفكارا حول هذا الأمر، لكن لا أستطيع التعبير عنها. لقد تركوا والدي لمصيره عندما كان من الممكن فعل شيء ما".

وفي أبريل من عام 2021، قامت لجنة خبراء طبية تم إنشاؤها للتحقيق في وفاة مارادونا بإعداد تقرير لإرساله إلى القضاء، حيث كشف أن تصرفات الفريق الطبي المسؤول عن مارادونا لم تكن كافية وحذرة واتسمت بالإهمال.

ووفقا للجنة، فإن مارادونا لم يحصل على الرعاية والعلاج اللازمين، وهو ما قد يكون سبب وفاته. بالإضافة إلى ذلك، لم يحدد الأطباء الوقت الدقيق لوفاة لاعب كرة القدم السابق - أثناء محاولة إنعاشه، كان قد مات منذ عدة ساعات.