كل ما يخص مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023

يستهل منتخب مصر مشواره في النسخة الجارية من كأس الأمم الأفريقية 2023، بمواجهة موزمبيق، في الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الأولى.

ويشارك منتخب مصر في النسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة الحالية وانطلقت بالأمس، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ويسعى منتخب مصر لاستعادة لقبه المفضل من كأس الأمم، حيث يتربع على عرش المنتخبات الأكثر تتويجًا باللقب بواقع 7 بطولات، ويغيب الكأس عن خزائنه منذ أخر تتويج في 2010.

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موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

وستنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على استاد فيليكس بوانيي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس أفريقيا

سيتم إذاعة مباراة مصر وموزمبيق عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

وسيدير الحكم الموريتاني دحان بيدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة موزمبيق

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- أحمد حجازي- أحمد فتوح.

الوسط: محمد النني- مروان عطية- إمام عاشور.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد- محمد صلاح.