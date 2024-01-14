مجلس الزمالك يبحث تسمية أمين الصندوق الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسه مهمه مساء اليوم الإثنين يبحث خلالها تسمية أمين صندوق بعد حكم المحكمه الصادر أمس باستبعاد الدكتور حسام المندوه على خلفية الدعوي التى رفعها منافسه في الانتخابات السابقه كريم عادل .

وعلمت الخليج 365 أن عمرو أدهم عضو المجلس هو أبرز المرشحين للقائم بعمل أمين الصندوق وهناك اتجاه لتعيين الدكتور حسام المندوه مديرا تنفيذيا للنادى.

فى الوقت الذى قرر فيه رافعو الدعوي اللجوء إلى المحكمه الإدارية العليا للطعن على الحكم والمطالبه بعدم صحة انتخابات الزمالك.