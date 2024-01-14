رباعي هجومي ناري.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة موزمبيق اليوم الأحد، في الجولة الأولى، من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

ووضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اللمسات الأخيرة، على على خطة الفراعنة خلال المران الختامي أمس، استعدادا لمواجهة موزمبيق، وظهر من خلاله ملامح التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي ومحمد حمدي.

الوسط: محمد النني وحمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.