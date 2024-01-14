المستكاوي يشيد بأداء أمين عمر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، بأداء طاقم التحكيم المصري بقيادة أمين عمر في مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023، بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "درجة أمين عمر وطاقم التحكيم المصري في مباراة افتتاح الأمم الأفريقية بكل ما فيها من ضغوط هي 10/10".

وأقيم افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023، مساء أمس، بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، وانتهى اللقاء لصالح الأول بنتيجة 2-0.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مصري مكون من، أمين عمر حكم ساحة، يعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام، ومحمد معروف حكما رابعا ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو.

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