محمد صلاح يستعد لتسجيل رقماً قياسياً في مباراة موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد نجم المنتخب المصري محمد صلاح خلال لقاء موزمبيق، لتحقيق رقم قياسي شخصي مع المنتخب المصري في أمم أفريقيا، في حال تمكن من إحراز هدف واحد فقط في مباراة اليوم.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره المنتخب موزمبيق، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا، على إستاد " فيليكس أفوي بوانيي" بمدينة أبيدجان.

وفي حال نجح قائد المنتخب المصري، من تسجيل هدف أو أكثر خلال مباراة اليوم، فإنه سيصل إلى الهدف السابع في تاريخ مشاركاته مع المنتخب المصري في البطولة، متفوقاً على نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة صاحب ال 6 أهداف، ويتساوى مع كل من طاهر أبو زيد وحسام حسن نجوم المنتخب السابقين.

وبذلك سيصبح صلاح أيضاً، أول لاعب في تاريخ مصر يسجل في أربع نسخ متتالية بكأس أمم أفريقيا، ويعادل رقم ثلاث أساطير أفريقية، سبقته بهذا الإنجاز، وهم:

النجم النيجيري رشيد يا كيني، الذي تمكن من إحراز 13 هدفاً في أربع نسخ مختلفة، أعوام " 1988، 1990، 1992، 1994.

وأسطورة كوت ديفوار " جويل تيهي صاحب ال 10 أهداف، في " 1992، 1994، 1996، 1998"، بالإضافة إلى نجم المنتخب الغاني أندرية آيو، الذي سجل 10 أهداف في نسخ " 2015، 2017، 2019، 2021".