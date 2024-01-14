الامارات | أداء طاقم التحكيم المصري من دون أخطاء في افتتاح كأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بأداء طاقم تحكيم مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في إفتتاح بطولة أمم إفريقيا.

وقال بيريرا في تصريحات للتليفزيون المصري إنه سعيد بأداء طاقم التحكيم المصري بقيادة أمين عمر والذي قدم مباراة جيدة بدون أخطاء.

وأضاف:"سعيد بحضور طاقم تحكيم مصري كامل لإدارة لقاء في أمم أفريقيا الأمر ليس سهلا كما يظن البعض، أثبتنا للقارة والعالم بأكمله إدارة مصرية مميزة للقاء، لم يكن هناك أي أخطاء".

وأوضح قائلا:"أمين عمر وطاقمه ظهروا بشكل مميز للغاية ولم يظهر أي صعوبات كما يحدث في الدوري المصري ولم أكن أتخيل هذا الأداء العظيم للطاقم التحكيمي، لست مركزا في الدوري المصري بالوقت الحالي تركيزي أكبر على بطولة إفريقيا".

وتابع:"الحكام المصريين لديهم كفاءة كبيرة وما حدث اليوم خطوة هامة لهم، تواصلت مع طاقم التحكيم المصري بالكامل بقيادة أمين عمر وشكرتهم على أدائهم المميز، وأثبتوا للعالم كله قدرتنا على إدارة المباريات بشكل مثالي".