باستوديو تحليلي.. قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، حيث سيواجه منتخب موزمبيق، مساء اليوم الأحد، على ملعب "فيليكس بوانيي" في أبيدجان بدولة كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة مصر وموزمبيق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، التي تضم منتخبات موزمبيق، غانا وكاب فيردي.

وأعلنت القناة الجزائرية، أنها ستذيع 17 مباراة من مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023)، من ضمنها مباراة منتخب مصر وموزمبيق في الجولة الأولى بدور المجموعات، وفقا لموقع "يلا كورة".

وسيسبق انطلاق مباراة مصر وموزمبيق ستوديو تحليلي على القناة الجزائرية المفتوحة على قمر النايل سات. وسيعلق على المباراة معلق عربي.

القناة الجزائرية

القمر: نايل سات

التردد: 11680

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي H